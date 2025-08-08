CINEMA

PIXAR, un universes sense límits

Amb el Juan Torras, el nostre cinèfil de confiança, repassem les pel·lícules més destacades de l'univers PIXAR

Ricard Jiménez

Barcelona |

El món Pixar és molt més que animació: és un univers narratiu ric i profund que ha captivat generacions senceres. Des de clàssics com Toy Story, Buscant en Nemo i Els Increïbles, fins a joies més recents com Coco, Inside Out o Soul, les pel·lícules de Pixar destaquen per combinar una estètica visual impecable amb històries carregades d’emoció, humor i reflexió. Tot i estar pensades per a un públic familiar, aquestes obres amaguen capes de lectura sorprenentment madures, tractant temes com la mort, la identitat, la memòria o el sentit de la vida. És per això que Pixar connecta tant amb nens com amb adults: perquè darrere dels dibuixos animats hi ha una sensibilitat narrativa que parla a tothom.

