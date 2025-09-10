"El pitjor que pots fer és guardar-ho. Parlar és l'única manera de conviure amb el dolor"

El 10 de setembre se celebra el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi. En jornades com aquesta, és important destacar la tasca d’organitzacions com el DSAS (Després del Suïcidi – Associació de Supervivents). “Aquestes entitats han de ser un espai on la gent pugui recórrer quan ha perdut algú per un suïcidi”, explica Alberto Gómez, una de les persones a qui el DSAS va canviar la vida. Gómez reconeix que, en el seu cas, va “trigar molt a parlar-ne amb naturalitat: més de 20 anys”.
Ana Lara, psicòloga del DSAS i també afectada per la mort del seu germà arran d’un suïcidi, remarca la importància de naturalitzar-ho i assegura que “és més fàcil si ho fas amb gent que es troba en la mateixa situació que tu”. Durant l’entrevista a 'La Brúixola', tots dos han subratllat la necessitat de “recordar amb un somriure” els seus germans i les anècdotes que els van deixar.