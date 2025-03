PIMEC crida la Unió Europea a "reaccionar" i "prendre decisions" davant els aranzels de Donald Trump

En una entrevista a la Brúixola, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha assegurat que els aranzels comercials impulsat per Donald Trump ha desencadenat "una subhasta" i "una espiral molt preocupant" amb repercussions per a tota l'economia internacional. En aquest sentit, ha demanat "sortir del carril equivocat" i ha instat la Unió Europea a "reaccionar" i "prendre decisions": "No tenim pla B, Europa és absolutament imprescindible i necessària però una Europea que pugui donar-hi una resposta com vàrem fer amb la covid".

El debat de la reducció de la jornada laboral

Sobre la tramitació del projecte de llei sobre la reducció de la jornada laboral al Congrés, Cañete ha anunciat que la setmana vinent faran un acte a Madrid amb el títol "Així, no". El líder de PIMEC ha assegurat que tothom vol treballar menys i cobrar més però que això és "populista· i "inviable" si s'ha d'aplicar de forma generalitzada i sense tenir en compte la realitat empresarial al territori. En aquest sentit, ha lamentat el fracàs del diàleg social en aquest àmbit i ha demanat abordar aquesta qüestió al costat de la productivitat o l'absentisme laboral.

En relació al problema d'accés a l'habitatge, el president de PIMEC ha augurat que les regles de mercat s'acabaran imposant i ha demanat reformular la reserva obligatòria del 30% de les noves promocions a habitatges protegits. Des d'aquest punt de vista, ha defensat com a necessari l'habitatge social però també ha afirmat que és evident que fer reserves dins de les mateixes edifciacions no està ajudant a incrementar l'oferta de pisos.