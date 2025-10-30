La delegada del govern a Barcelona, Pilar Díaz, ja ha complert un any al càrrec després de deixar l'alcaldia d'Esplugues de Llobregat on portava gairebé dues dècades. Díaz fa un balanç positiu d'aquest primer any i explica a 'La Brúixola' els reptes amb què treballa la delegació a les 126 localitats que conformen la vegueria de Barcelona. El Pla de Barris i Viles (dotat amb 1.600 milions d'euros), l'augment d'agents per lluitar contra la inseguretat, la transformació de Sant Adrià del Besòs (amb una inversió de 113 milions) o la construcció de 50.000 pisos d'habitatge públic són alguns dels objectius amb què es treballa ara. Díaz assegura que tots aquests anuncis "tiren endavant i podríem fer més si assolíssim un acord de pressupostos".
Pilar Díaz: "Els anuncis tiren endavant i podríem fer més si assolíssim un acord de pressupostos"
La delegada del govern de la Generalitat a Barcelona, Pilar Díaz, visita els micròfons de 'La Brúixola' per explicar les execucions amb què treballa la delegació.