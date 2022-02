Personatges eterns: Ziggy Stardust

L'escriptor Víctor Ruiz Novel ens fa reflexionar, recordar i emocionar amb un personatge creat per un geni de la música com va ser David Bowie, quan va crear en un concert i posteriorment va treure dos discs amb la personalitat de "Ziggy Stardust"

Qui era i què representava Ziggy? Doncs parlarem d'aquesta estrella de rock fictícia, andrògina, bisexual que és enviada a la Terra com a salvador abans d'un imminent desastre apocalíptic.

El personatge estava inspirat en diversos músics, inclòs el cantant anglès Vince Taylor i amb un nom proper al de Iggy Pop La major part del concepte de l'àlbum va ser desenvolupat després que les cançons fossin enregistrades. El personatge va romandre en la subsequent Gira Ziggy Stardust i va permetre a Bowie desenvolupar les seves arts interpretatives sobre els escenaris de mig món.

Analitzarem les influències d'aquesta obra mestre del Glam Rock, com les d'Iggy Pop del Stooges, Lou Reed de The Velvet Underground, i Marc Bolan de T. Rex.

Per què va crear el personatge Bowie? Què li aportava i per què va decidir prescindir d'ell poc temps després? Què ha quedat d'aquella icona i qui podria representar avui dia un alter ego musical tan determinant?

En Víctor ens analitza aquests i molts més elements d'aquest clàssic modern de la música al nits de ràdio amb David Cervelló