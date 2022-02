Personatges eterns: Snoopy

L'escriptor Víctor Ruiz Novel ens fa reflexionar, recordar i emocionar amb Charlie Brown i Snoopy.

Què ens expliquen les seves històries? Han perdurat en el temps com a tires de còmic atemporals o potser han trascendit més com a icona cultural?

Qui representava aquell noi tímid, maldestre a qui res no li sortia bé.

Com va saber connectar amb el públic. Com era la relació de la seva mascota amb ell? Què ens volia dir Snoopy amb les seves reflexions... i qui no ha volgut dormir sobre la seva caseta mirant el cel.

Per què ens enamorava un equip de beisbol que mai no guanyava, què unia a aquest grup d'amics tan especial?

Com d'important va ser per la societat nord americana i mundial trobar uns antiherois tan humans, creíbles i eterns?

No hi ha dubte que el traç de Charles Schulz va saber dibuixar i perfilar de forma excellent una colla de nois i noies, i la seva mascota, d'una forma tan acurada que va saber representar a tot els qui es podien sentir uns "perdedors" a les edats més tendres i que encara no entenien, ni ho volien fer, el món dels adults?

En Víctor ens analitza aquests i molts més elements d'aquest clàssic modern de les tires cómiques al nits de ràdio amb David Cervelló