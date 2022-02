Personatges eterns: Josh Baskin (Big)

L'escriptor Víctor Ruiz Novel ens fa reflexionar sobre els personatges de la película "Big"

Dirigida per Penny Marshall i interpretada per Tom Hanks, Robert Loggia, John Heard i Elizabeth Perkins, "Big" segueix sent una icónica película que ens recorda que no es poden fer dreceres per ser adult, cal abans, cremar totes les anteriors etapes de la vida.

Cada etapa de la nostra existencia té una raó de ser, i cal gaudir-les al màxim per poder créixer en tots els sentits.

Què representa el personatge de Josh Baskin? Per què vol ser gran i quins problemes es troba amb el que li passa a la fira?

En Victor ens dóna les claus de la trama del film i reflexionem de si cal vigilar el que somiem per si mai arriba a ser realitat.

Quina conclusió treu de tot el que li passa com adult el personatge de tom Hanks? Què li demanaries a Zoltar?

En Víctor ens analitza aquests i molts més elements d'aquest clàssic de finals dels 80 i ens ho explica al nits de ràdio amb David Cervelló