El periodisme escolar contra la desinformació: la Setmana AMI 2025 impulsa el pensament crític als centres educatius

Les activitats proposades durant la Setmana AMI tenen com a objectiu ajudar l’alumnat a distingir entre fets contrastats i opinions, a més de valorar la procedència i la fiabilitat de la informació. A través de tallers i materials educatius, els estudiants s’han convertit en “voluntaris contra la desinformació”, aprenent a verificar fonts i a produir continguts periodístics responsables.
Un projecte amb el suport del Col·legi de Periodistes
Un any més, la iniciativa ha comptat amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que dona suport a la formació en valors periodístics des de les primeres etapes educatives.
A la pàgina oficial de la Setmana AMI es poden consultar la revista digital i el dossier complet amb totes les propostes d’activitats elaborades per Canal de reporters i el Programa de Biblioteques Escolars.
Una iniciativa amb el segell de la UNESCO
La Setmana Mundial de l’Alfabetització Mediàtica i Informacional és una jornada promoguda per la UNESCO, que cada any convida institucions educatives i culturals d’arreu del món a connectar educació, cultura i ciència per fomentar una ciutadania crítica i informada.