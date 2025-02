"És perfectament possible que d'aquí poques hores modifiquin les condicions de l'IRPF en el SMI"

Hisenda manté els mínims exempts d’IRPF i per primer cop els treballadors que cobrin l’SMI hauran de tributar. La decisió arriba hores després de l’acord per augmentar el Sou Mínim Interprofessional en 50 euros.

Augment SMI

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts l'increment de l'SMI, fins als 1.184 euros, una mesura que segons la vicepresidenta segona del govern espanyol i ministra de Treball, Yolanda Díaz, beneficiarà 2,4 milions de persones i un 12,9% dels assalariats. L'aprovació de l'SMI, però, ha vingut acompanyada d'una nova polèmica amb l’anunci que aquest augment no quedarà lliure de l’IRPF. Aquesta noticia ha agafat a contrapeu a la la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que ha assegurat que se n’ha assabentat per la premsa de la decisió d’Hisenda.

Crítica generalitzada

I és que la decisió ha estat unilateral per part del ministeri d’Hisenda, liderat per Maria Jesús Montero. Ara, ja són tres els partits que han una proposició de llei perquè els beneficiaris de l'SMI estiguin exemptes de pagar IRPF: Sumar, Podem i el PP. I és que aquesta retribució suposarà fins a 2.000 milions d’ingressos nous pel Govern Espanyol, i també suposarà que l’augment anunciat del SMI es quedarà en pràcticament un 40% menys. Tot i això, des d’Hisenda han assegurat que fins a un 80% de les persones que cobren el Sou mínim, seguiran sense tributar.

Per la seva banda, l'economista i professor de la Universitat de Barcelona, Ernest Pons, afirma que la gestió entre els diferents ministeris no ha estat clara, i no descarta que el Govern faci marxa enrere per modificar la decisió d'Hisenda.