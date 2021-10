Pere Navarro: “Barcelona és avui la capital mundial de la nova economia”.

Amb en Pere Navarro, Delegat especial de l’Estata al Consorci de la Zona Franca, i amb la Blanca Sorigué, Directora General del Consorci de la Zona Franca, hem parlat sobre el BNEW, un certamen amb voluntat de crear sinergies entre professionals de sectors com la mobilitat, la logística, la ciència, la sostenibilitat o el comerç i la indústria digital, amb Barcelona com a teló de fons. Coneixerem si la recuperació econòmica és ja una realitat i per què BNEW ha evolucionat la nostra societat. Tot això a La Ciutat, amb Míriam Franch.