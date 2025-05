Perdre una feina pot abocar-nos a l'exclusió social

"Pedre la feina pot abocar-nos a l'exclusió social", assegura la Dessirée Garcia, responsable d’inserció laboral de l’entitat. 'Feina amb Cor' va néixer el 2013 amb l’objectiu d’ajudar a milers de persones a recuperar el seu lloc al mercat laboral que van perdre per la crisi immobiliària. Des d’aquell any, Càritas Barcelona atén de forma personalitzada centenars de persones que viuen al carrer, que porten molts anys sense treballar o que no saben parlar català ni castellà. Algunes, fins i tot, han de superar totes aquestes barreres per poder treballar. Gràcies a 'Feina Amb Cor', durant el 2024 fins 625 persones van rebre el suport de Càritas en tot allò que necessitaven per formar part del mercat laboral.

"Busquem que facin un canvi de xip. Si fa un, dos o tres anys que no treballen, la societat li està dient tot el que li falta però no el que té per oferir". I com ho fan? Doncs durant sis mesos, des de Càrites es dediquen a conèixer la persona perquè respongui una pregunta: On Vols Treballar? A partir d’aquesta resposta, els formen professionalment, els ofereixen suport emocional i milloren els seus currículums. Segons la Dessirée Garcia, "un 80% de les persones ateses l’any passat han trobat feina".

"Que les persones responen i aconsegueixen trobar feina. El que intentem és trencar amb la dinàmica de viure mesos i mesos sense feina" valorava. Avui en dia falta mà d’obra en sector com el de la construcció i el de les cures. De fet, moltes empreses s’ofereixen a contractar les persones ateses però la necessitat del mercat de treball topa amb un obstacle legislatiu: La llei d’estrangeria. 6 de cada 10 persones ateses aquest 2024 són estrangeres. Des de Càrites reclamen "un canvi perquè rebin un permís de treball immediat, puguin deixar de treballen en l’economia submergida i es converteixin en ciutadans amb drets i deures".

Canvi de rumb

I darrera d'aquest acompanyament, d'un programa que va néixer amb l'objectiu d'evitar que les persones tirin la tovallola a l'hora de trobar feina i reinserir-se a la societat, s'amaguen històries de persones que des del carrer van aconseguir una feina.

"Aquest és un cas verídic", apunta Garcia, assegurant que se li posen "els pèls de punta" quan explica aquesta història. Fa molts anys, Càritas Barcelona atenia un home que vivia al carrer mentre seguia el programa 'Feina amb Cor'. Un matí qualsevol, quan faltaven pocs dies perquè s'hagués d'enfrontar a una entrevista, un home va començar a parlar amb ell. Al saber quina era la seva situació, li va oferir una oportunitat irrebutjable.

"Ara mateix, a casa meva tinc una habitació lliure i la vull llogar. No te la puc oferir sense que em paguis res a canvi però aquest cap de setmana podràs venir a dormir i a dutxar-te. Si finalment aconsegueixes aquest treball, l'habitació serà teva...". I així va ser, la pròpia Dessirée assegura que aquest home mai més va tornar a demandar els serveis de Càrites, un senyal que tot havia sobre rodes.