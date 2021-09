Per què els immunosuprimits necessiten una tercera dosi contra la covid?

En una entrevista a Onda Cero Catalunya, aquest hepatòleg de l’Hospital Clínic ha explicat que les immunodeprimides són totes aquelles persones que prenen fàrmacs que disminueixen la seva activitat immune, són “més susceptibles” davant les infeccions i no generen la resposta “adequada” en forma d’anticossos ni desenvolupen la resposta cel·lular que és la que s’encarrega de destruir el virus. Majoritàriament ens referim a pacients que han rebut un transplantament o que, per exemple, estan sent sotmesos a la quimioteràpia.

Segons Colmenero, amb dues dosis, “la seva resposta no és equivalent a la de la població general” i, per tant, el que es fa amb aquesta tercera és “intentar ser equitatius i assolir aquest mateix grau de protecció”.

El risc d’altres patologies

A més de tenir un sistema immune més feble, el secretari científic de la Societat Espanyola de Transplantament Hepàtic ha posat l’accent en què els immosuprimits també són un col·lectiu de molt risc perquè tenen molta comorbiditat i pateixen altres patologies. “Aquella persona que s’ha trasplantat del fetge o del cor tenen altres malalties com hipertensió, diabetis o

cardiopatia i això és el que les posa en risc”, ha apuntat Colmenero.

Caldrà una quarta dosi?

Preguntat per si serà necessària una quarta dosi de reforç, aquest hepatòleg opina que és d’hora per saber-ho: “Hi ha estudis en què alguns pacients en concret, amb un sistema immunodeprimit, s’han beneficiat d’una quarta dosi però això no vol dir que sigui necessària per a un col·lectiu de 15 mil persones”.

Tot i reconèixer que, globalment, pot semblar que s’ha anat una mica lent amb la vacunació, segons Colmenero, “s’ha fet en una línia temporal molt adequada”.