Per què la costa catalana atreu cada cop més a les tortugues marines?

A aquestes alçades de l'any, s'han trobat 6 nius de tortugues a les costes catalanes, més nius que en tot el 2021. Giralt creu que el fet de veure més animals a les costes catalanes es deu al canvi climàtic i a l'augment de les temperatures, el que provoca que molts animals s'apropin per fer els seus processos naturals.

Sobre com actuar en cas de veure un niu a la platja, Giralt recomana trucar al 112 per activar el protocol d'aquest animal protegit. També recomana no apropar-se, il·luminar l'animal o fer soroll. Per últim, Giralt demana que no els espantem i així els professionals podrán treballar millor quan arribin.

La Fundació CRAM es una entitat privada sense ànim de lucre dedicada a la protecció dels medis marins i de les espècies que habiten al Mediterrani. Fan activitats molt diferents: investigacions, rescats, però també ofereixen educació i formació sobre la fauna marina. Giralt veu amb bons ulls aquests cursos ja que “ aixi la societat està més informada”.