CINEMA

"Per la indústria cinematogràfica, Christopher Nolan és la gallina dels ous d'or"

A "La Brúixola d'Estiu" tornem a rebre el Juan Torres. Aquest cop per xerrar sobre la figura del director més important dels últims anys

Redacción

Barcelona |

"Memento", "El caballero oscuro", "Origen", "Interstellar", "Oppenheimer"... T'agradi més o menys, és innegable que Christopher Nolan és un dels directors més importants de les últimes dues dècades. "Ha aconseguit que la gent torni a les sales de cinema" explica el cineasta Juan Torres. Quan diu que Nolan és "la gallina dels ous d'or per Hollywood", vol dir que és una aposta segura pel sector i "si té un pressupost de centenars de milions d'euros" n'acabarà aconseguint un retorn substancial.

Repassarem la filmografia del director, discutirem sobre si la grandesa de Interstellar està justificada i intentarem desgranar el cinema de Nolan, que a vegades ens pot suposar tot un repte seguir l'argument de les seves obres al complet.

