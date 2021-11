Pau Ricomà: “ És molt més important del què pensem el fet de potenciar el turisme de proximitat i dels caps de setmana.”

L’arribada de la pandèmia ha provocat canvis irreversibles en moltes de les nostres vides, però també ens ha fet obrir els ulls per trobar solucions que mai abans havíem pensat que necessitaríem. Una d’aquestes solucions és de les principals prioritats per a la ciutat de Tarragona: La desestacionalització del turisme. Així és com han presentat la campanya turística d’hivern, centrada també en el turisme de proximitat. Per això és necessària una millorar de les connexions que permetin l’arribada a La Ciutat. El propi alcalde ha recordat en aquest sentit l’ampliació de l’aeroport de Reus... Tot i que tampoc ha oblidat parlar sobre el turisme de creuers, on ha destacat la sinergia que deu existir entre el port tarragoní i el de Barcelona. Tot això i molt més amb el Pau Ricomà, l’Alcalde de Tarragona.