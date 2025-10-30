Patricia Simón, periodista de conflictes: "Gairebé el 40% de la població evita informar-se"

La Patricia Simón ha dedicat bona part de la seva vida al periodisme que cobreix guerres, crisis humanitàries i altres catàstrofes. En el seu darrer llibre, 'Narrar el abismo. Periodismo de conflictos en tiempos de impunidad', la periodista reflexiona sobre la creixent manca d’interès de la població per mantenir-se informada sobre el que passa al món.
Segons Simón, aquest desinterès s’explica perquè “la gent se sent desbordada per la quantitat d’informació negativa que rep constantment”. Tot i que és cert que moltes notícies són difícils de pair i sovint tracten catàstrofes, la periodista insisteix que “conèixer la realitat que ens envolta és essencial”. I hi afegeix: “quan deixem d’atendre les qüestions humanes, acabem desconnectant també de la nostra pròpia humanitat”.
Aquesta falta d’implicació, però, no té una sola causa. Simón apunta que un dels factors és “la baixa capacitat de participació política per part de la ciutadania”. A més, en un context geopolític tan complex i sensible com l’actual, “molts mitjans prefereixen suavitzar la realitat i no mostrar-la amb tota la duresa que requeriria per comprendre-la plenament”. “Treballem amb el més valuós i el més fràgil: vides humanes narrades a través de paraules”, diu Simón.