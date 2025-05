La pasta és un excel·lent aliat culinari contra l’obesitat i els riscos cardiovasculars

La pasta, tradicionalment considerada un hidrat de carboni d’absorció ràpida, té en realitat un índex glucèmic més baix del que es pensava, segons un estudi de la Universitat Rovira i Virgili. A diferència d’altres aliments com l’arròs blanc, el pa o les patates, la pasta provoca un augment més moderat del sucre en sang, evitant pics de glucosa que desencadenen gana i alteracions metabòliques. “Quan tu ingereixes pasta, aquesta resposta d’augmentar el sucre és molt més petita en comparació amb els altres aliments rics en hidrats de carboni”, ha explicat Jordi Salas, catedràtic i director de la Unitat de Nutrició Humana de la URV, al programa Nits de ràdio, d’Onda Cero Catalunya.

Un estudi realitzat amb 6.000 persones durant dos anys ha demostrat que el consum freqüent de pasta està associat a una menor probabilitat de guanyar pes i de desenvolupar factors de risc cardiovascular. Els participants que incloïen pasta regularment a la seva dieta van mostrar una reducció d’aproximadament dos quilos de pes i gairebé dos centímetres de cintura. “Per cada ració de pasta s’associa a una disminució al cap de dos anys d’aproximadament dos quilos de pes”, afirma Salas, destacant que aquests beneficis no s’observen amb altres hidrats com el pa o l’arròs refinat.

La manera de cuinar la pasta és clau per potenciar-ne les propietats. Consumir-la al dente, és a dir, lleugerament ferma, redueix encara més el seu índex glucèmic, evitant descàrregues brusques de glucosa i insulina. “La pasta al dente té un índex glucèmic molt més baix, no produeix aquesta descàrrega de glucosa tan alta com la pasta passada”, assegura el catedràtic. Aquest mètode de cocció, típic de la cuina mediterrània, permet gaudir de la pasta com un aliment saludable i saciant, ideal tant per a esportistes com per a persones que volen mantenir un pes equilibrat.

L’estudi també ha analitzat què passaria si es substituïssin aliments com el pa, l’arròs blanc o les patates per pasta en quantitats equivalents d’energia. Els resultats indiquen que aquesta substitució comporta beneficis clars, com una millor pressió arterial i un augment del colesterol HDL, conegut com el “colesterol bo”. “Reemplaçar patata per pasta s’associa no només a una millora del pes corporal, sinó també a millories de la pressió arterial i del colesterol”, apunta el director de la Unitat de Nutrició Humana de la URV. Això converteix la pasta en una opció preferent per a una dieta equilibrada.

La manera com es prepara la pasta també influeix en la seva qualitat nutricional. Acompanyar-la amb ingredients mediterranis, com un sofregit d’oli d’oliva, tomàquet, ceba i espècies, no només enriqueix el sabor, sinó que aporta polifenols i antioxidants beneficiosos. “La nostra manera de menjar la pasta a nivell mediterrani, amb sofregit, és saludable”, destaca Salas. En canvi, salses greixoses o ultraprocessades poden reduir aquests beneficis, per la qual cosa es recomana optar per preparacions senzilles i naturals.

En un context on els aliments ultraprocessats dominen les dietes per manca de temps, la pasta es presenta com una opció fàcil de preparar i saludable si es planifica adequadament. El professor Jordi Salas defensa la importància de recuperar hàbits com la compra setmanal planificada: “El problema és que anem molt de pressa, no planifiquem el que mengem, i això fa que sigui fàcil menjar molts aliments ultraprocessats”. Incorporar pasta al dente i ingredients frescos a la dieta diària pot ajudar a combatre l’obesitat i millorar la salut a llarg termini, sense renunciar al plaer de menjar.