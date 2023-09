Participació catalana i anàlisi del terratrèmol al Marroc

El geòleg Ferran Climent es trobava a Marràqueix en el moment en què es va produir el sisme, tot i que assegura que "ho vaig viure des d'una posició de seguretat, perquè estàvem en una avinguda força ampla". Climent recorda que les plaques tectòniques es troben en moviment continu i que "no em sorprèn que s'hagi produït un terratrèmol allà". "No tenim la possibilitat de predir ni el lloc ni l'hora ni la magnitud", afegeix.

Per la seva banda, l'inspector Oriol Corbella explica que "on hi ha hagut el terratrèmol és una zona molt humil i ha estat devastada. De 120 habitants 60 desapareguts i només dos trobats en vida". L'expedició dels Bombers l'ha conformat un total de 10 persones amb reforços canins. També hi ha participat un arquitecte expert en patologia estructural per avaluar els danys en els edificis, personal mèdic i un intèrpret.