Parlem de TikTok amb la experta en marketing Leire Larrañaga

TikTok va decidir implementar dues noves opcions on l'objectiu de les quals serà protegir els usuaris de 13 a 17 anys. Per exemple, el seu compte serà privat per defecte i no podran compartir sobre vídeos amb tothom, de manera que tindran menys abast. Avui, a la Brúixola de l'Estiu hem parlat amb la Leire Larrañaga perquè ens expliqui què pensa sobre aquestes noves mesures de seguretat, si creu que els menors estan suficientment protegits en les xarxes socials, com influeix internet a les inseguretats dels adolescents i si TikTok és una moda passatgera o ha vingut per quedar-se.