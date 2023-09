EN BONES MANS, AMB CARLES AGUILAR

Parlem del suïcidi?

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) xifra en 800.000 les morts per suïcidi que es produeixen cada anys al món. O el que és el mateix: una mort cada 40 segons. Una mortalitat superior a la causada per les guerres i els homicidis i que és la segona causa de mort en persones de 16 a 25 anys. Les morts per suïcidi d’homes tripliquen les de les dones i el 75% dels casos es produeixen en països amb ingressos mitjans o baixos. Catalunya va registrar un total de 607 morts per suïcidi al 2022: 440 homes i 167 dones, segons dades de l’INE, un 8% més que al 2018. . Carles Aguilar entrevista al Dr. Xavier Fàbregas, Metge Especialista en Addiccions i Salut Mental i Director Mèdic del Centre Mas Ferriol.