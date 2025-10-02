El Parlament suspèn el ple en “solidaritat” per la Flotilla

Els partits d’esquerres han forçat desconvocar la sessió d’aquest dijous, mentre que el bloc de dretes no hi veu motius. La Junta de Portaveus també ha aprovat una declaració institucional que no es llegirà en el ple perquè no ha obtingut la majoria qualificada.
El text demanava “l’alliberament immediat” de Pilar Castillejo, líder parlamentària de la CUP, i “condemnava les accions dutes pel govern israelià”. La declaració ha estat bloquejada per Junts, Partit Popular, Vox i Aliança Catalana.
El PSC ha reclamat “empatia i humanitat” a Junts per Catalunya. El líder parlamentari dels socialistes, Ferran Pedret, ha retret la formació independentista que “els costa molt debatre sobre Palestina”.
Els juntaires, per la seva banda, han fet equilibri. Desitgen que tots els tripulants tornin “sans i estalvis” i insten l’Estat i la Generalitat a fer “totes les accions diplomàtiques” per aconseguir-ho. Tanmateix, Junts està en contra de suspendre per “raons partidistes”.
“No s’ha aturat cap ple per la guerra entre Israel i Palestina, ni pels milers dels morts, però ara vol aturar-se per la intercepció de la Flotilla”, ha argumentat la portaveu de Junts, Mònica Sales. La dirigent també recrimina al PSC “deixar-se arrossegar” pels Comuns i per l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau.
Mentrestant, Partit Popular i Vox han qualificat de “surrealista” i d’”insult a la intel·ligència” la suspensió del ple. Totes dues formacions han afegit que els integrants “sabien que anaven a una zona de guerra”.
“Cada diputat ha d’assumir les conseqüències dels seus actes i d’això no tenen culpa els ciutadans de Catalunya”, ha argumentat el portaveu del PP, Juan Fernández; mentre que Ignacio Garriga, de Vox, ha reblat que “són fills de milionaris” que “juguen a ser els herois del món”.