El Parlament denunciarà Rajoy i Santamaría per no comparèixer sobre Pegasus

Aquesta denuncia se suma a la que ja va presentar-se contra Pedro Sánchez, la ministra Margarita Robles i el defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entre d’altres, per la mateixa raó.

Esquerra, Junts i la CUP s’emparen en el reglament del Parlament que fixa que les persones cridades a comparèixer en comissió estan obligades a fer-ho si es sobre matèries de competència catalana. I en aquest cas -asseguren- la protecció de dades és competència exclusiva de la Generalitat.

Les tres formacions independentistes no confien en què la denuncia prosperi. De fet, la Fiscalia ha arxivat totes les denúncies precedents, però tots tres volen esgotar les vies abans de recórrer a la justícia europea.

Rajoy, Santamaría, Millo i Gay planten per segona vegada el Parlament

L'expresdient del Govern central, Mariano Rajoy; l'exvicepresidenta de Rajoy, Soraya Saénz de Santamaría, i els exdelegats Enric Millo i Maria Eugènia Gay, han rebutjat per segona vegada comparèixer a la comissió d'investigació sobre Pegasus.

Només Rajoy s'ha excusat per burofax escudant-se en dictàmens del Consell d'Estat, que consideren que no està obligat a atendre el requeriment; mentre que els altres tres citats no han donat cap resposta a la cambra.

“No compareixen perquè se saben culpables”

El diputat d'ERC, Jordi Orobitg, ha assegurat que la qüestió va “més enllà” del respecte institucional entre administracions, sinó que també afecta al “respecte a la ciutadania”. “No podem estar callats ni conformats com ells pretenen”, sense defensar els “drets fonamentals”, ha afirmat.

Josep Rius, diputat de Junts, ha denunciat el “menysteniment” evers les institucions i ha considerat que els incompareixent “obstrueixen una investigació”. “La que no ha comparegut aquest dijous és la democràcia espanyola”, ha afirmat. Rius ha conclòs que “no compareixen perquè saben que són culpables”.

La diputada de la CUP, Montserrat Vinyets, ha constatat “el tancament del Règim del 78 per dalt”. “Quan es tracta de qüestions estructurals de l'Estat els dos grans partits del règim es comporten de la mateixa manera”, ha afirmat.

I per últim, Lucas Ferro, dels Comuns, ha criticat que alguns testimonis “que eren i segueixen sent significatius per esclarir els fets” hagin plantat al Parlament”. “Haurien de tenir vocació de participar-hi”, ha dit.