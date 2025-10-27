El paper de l'escola i dels pares en l'educació sexual dels joves

Fa temps que es considera que l’educació sexual no és una matèria prioritària a les escoles de Catalunya. Actualment, aquest tipus d’alfabetització no té un pes rellevant en la formació dels més joves, fet que provoca que molts adolescents afrontin les seves primeres experiències sexuals amb dubtes i desinformació.
“El més habitual és que les escoles abordin l’educació sexual des d’una perspectiva massa negativa”, explica el psicòleg David Cueto. Segons ell, poques vegades es parla del plaer, i seria important educar des de ben petits en valors com el respecte i el consentiment en l’àmbit sexual.
Cueto també destaca que, “encara que per a alguns pares pugui resultar incòmode”, és fonamental parlar de sexualitat amb naturalitat amb els fills. “Aquesta conversa ha de produir-se sempre en un ambient de confiança i comunicació prèviament construït, per tal d’afavorir una bona predisposició a aprendre i escoltar per part de l’infant”, conclou el psicòleg.