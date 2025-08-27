El Pantà de Sau torna a la normalitat

Aquest estiu el Pantà de Sau s’ha tornat a omplir... no només d’aigua, sinó també de vida. Després de dos anys marcats per la sequera, les empreses nàutiques i de restauració de la zona celebren que aquesta temporada per fi han tornat a la normalitat, ja que han tingut uns nivell d’ocupació molt alts. I es que en aquest entorn natural, activitats com el kayak o el senderisme, i la gastronomia de la zona han recuperat el protagonisme que havien perdut. Visitants de tota Catalunya, i d’altres punts d’Espanya han trobat en aquesta localització un refugi de calor i les aglomeracions habituals a l’estiu. Per tant, pot dir-se que la sequera ha quedat completament superada. Per tractar aquest tema i saber ben bé com ha funcionat l'estiu al Pantà de Sau hem parlat a La Ciutat d'Estiu amb el Marc Àlvarez. Ell és propietari de Kayaks Aquaterra Club, un dels establiments que treballen al Pantà de Sau, i ens ha explicat que ha estat un gran estiu després que els dos darrers fossin molt complicats a causa de la sequera que es va viure.
Al 2007 i 2008 ja es va viure una situació de sequera semblant, i és per això que pot dir-se que la sequera d'aquests anys ha quedat superada, però sempre hi pot tornar, pel que no poden baixar la guàrdia.
Aquestes dues darreres setmanes han estat les de més activitat al Pantà de Sau, i tot es veu afavorit per el mes de juliol especialment plujòs que s'ha viscut. Així i tot, s'espera que la temporada aquest any pugui allargar-se fins al setembre, tot i que amb xifres més baixes, ja que la gent acaba les seves vacances.