Unió de Pagesos ha convocat per avui dilluns 17 de novembre, a les 11.30 h, set actes reivindicatius simultanis, un a cada vegueria de Catalunya, per reclamar canvis estructurals de fons i de manera urgent per al sector agrari i ramader. Reclamen polítiques efectives que garanteixin relleu al camp i un país amb pagesia.
Aquests actes són el tret de sortida de la campanya ‘Pagesia o Foc’. El sindicat, que durant l’acció ha donat a conèixer un manifest amb reivindicacions i propostes, interpel·la les administracions perquè posin la pagesia al centre de l’acció política amb fets. L’organització ha destacat el valor essencial del sector agrari, com un pilar social, cultural i territorial per al país. Tot plegat ho fan després de que divendres, Unió de Pagesos, demanès la compareixença del comissari europeu de Salut i Benestar Animal per la gestió de la dermatosi nodular contagiosa.
Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat la Raquel Serrat, coordinadora nacional d’Unió de Pagesos i coordinadora territorial d’Unió de Pagesos a les comarques de Girona. Ella ens ha explicat primer de tot en què han consistit aquests actes reivindicatius que s'han realitzat a les 11:30h del matí, i a més ens ha explicat que vol dir el lema de la campanya que tot just comença avui: "Pagesia o foc".
DERMATOSI NODULAR
A més, també ens ha parlat de què és el que demanen al comissari europeu, i cóm s'hauria d'haver actuat davant la crisi de la dermatosi nodular, i cóm s'espera que s'actui en possibles actuacions futures.
Hem acabat parlant amb ella sobre el futur del sector, i de cóm la gent no valora el suficient la seva feina.