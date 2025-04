La paella és una tradició dels dijous als restaurants del país. Però cadascú se la menja d'una manera diferent. Hi ha qui vol l'arròs ben acompanyat de marisc i li agrada pelar gambes, escamarlans i escurar musclos i escopinyes. Però hi ha alguns finolis que no es volen embrutar les mans i per això demanen sempre l'arròs del senyoret. No suporten pelar cap cuca. Avui hem discutit sobre això i hem escoltat l'audiència.