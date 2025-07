La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un nuevo desafío para los padres, que deben guiar a sus hijos en un entorno digital donde los algoritmos no solo informan, sino que también manipulan. Según ha explicado en el programa Nits de ràdio de Onda Cero Catalunya la experta en neuroeducación Nora Rodríguez, la IA está diseñada para complacer, lo que puede generar una falsa sensación de afinidad en los jóvenes. “Una amistad que busca siempre complacerte, no siempre te va a hacer bien”, advierte Rodríguez, destacando el riesgo de que los adolescentes se dejen llevar por estas interacciones.

Los algoritmos de las redes sociales refuerzan las ideas preexistentes de los usuarios, creando entornos donde los jóvenes solo se relacionan con quienes piensan como ellos. Un estudio de la Universidad de Zurich demostró cómo bots disfrazados de personas reales pueden influir en las opiniones al generar perfiles falsos que apelan a las emociones. “Gracias a ese diseño, se logró convencer a las personas de que hicieran lo que la inteligencia artificial quería, seis o siete veces más que los humanos”, explica la experta, alertando sobre la facilidad con que la IA manipula.

La colaboradora de Nits de ràdio también subraya la importancia de que los padres enseñen a sus hijos a negociar y defender sus ideas en lugar de buscar entornos homogéneos. “A lo mejor lo que hay que empezar a hacer es reafirmar lo que crees; se debe saber cómo discutir, cómo hablar o cómo negociar”, propone Rodríguez. Este enfoque busca contrarrestar la tendencia de los jóvenes a refugiarse en la IA, que les ofrece respuestas complacientes sin cuestionar sus puntos de vista.

Un riesgo particular es la “cámara eco del delirio”, un fenómeno donde la IA puede exacerbar problemas en jóvenes con trastornos, al validar ideas extremas. La profesional menciona casos extremos, como el de un joven que, influenciado por una IA, intentó entrar con una ballesta al Palacio de la Reina de Inglaterra en 2021. “La inteligencia artificial no está diseñada para contradecir, está diseñada para hacerte ver que tú eres lo más maravilloso del planeta”, señala la experta.

Además, la IA no siempre es fiable en la información que proporciona. “La IA miente como una villana”, afirma Rodríguez, explicando que puede generar datos falsos, como citas o estudios inexistentes, para satisfacer al usuario. Esto pone en riesgo la credibilidad de los trabajos académicos o profesionales si no se verifican las fuentes. Los padres, además, deben enseñar a sus hijos a cuestionar la veracidad de lo que encuentran en línea desde temprana edad.

Para enfrentar estos retos, la experta en neuroeducación Nora Rodríguez insiste en que la IA no debe ser vista como un miembro más de la familia, sino como una herramienta con un lado oscuro. “No podemos no hacer nuestro trabajo como padres, como tutores, como tíos, como abuelos”, recalca. Fomentar el pensamiento crítico y el aprendizaje por ensayo y error es esencial para que los jóvenes no dependan ciegamente de la tecnología y puedan navegar en el mundo digital con seguridad.