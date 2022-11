El padre de Kira López, la niña de 15 años que se suicidó por sufrir bullying, reúne 230.000 firmas para un plan nacional contra el acoso

José Manuel López, el padre de la Kira López, la niña de 15 años de Barcelona que se suicidó por haber sufrido bullying en la escuela, entregará hoy más de 230.000 firmas en el Congreso de los Diputados para pedir un protocolo nacional contra el acoso escolar.

Con motivo del Día Internacional contra Violencia, Acoso Escolar y Ciberacoso, el padre de la menor hará entrega de las firmas con las que pretende crear un plan que especifique las actuaciones pertinentes tanto en caso de acoso de profesores hacia alumnos, como en el caso de bullying entre iguales.

Las firmas

José Manuel López publicó su petición en change.org cuando se cumplió un año del suicidio de su hija. "Hoy hace un año del peor día de mi vida. El 19 de mayo de 2021 nuestra única hija Kira, que solo tenía 15 años, se suicidó. La noche anterior me abrazó y me dijo que me quería mucho y que era el mejor papi del mundo. Esa fue su forma de despedirse... Ahora lo sé", aseguraba el padre en el escrito donde pedía las firmas.

Con su petición pide la creación por parte del Ministerio de Educación de un protocolo nacional contra el acoso escolar, "que especifique las actuaciones pertinentes tanto en caso de acoso de profesores hacia alumnos como en caso de bullying entre iguales", ha dicho.

Kira López

Kira López, una niña de 15 años, se suicidó el 19 de mayo de 2021 ya que no quería ir a la escuela, donde era víctima de bullying. Desde ese día, la familia de la menor ha acumulado pruebas y testigos que han destapado el lado más oscuro de la escuela, el del maltrato. Y refuerzan la teoría que hacen falta más recursos para ayudar los niños que sufren acoso en el entorno escolar.