La operación salida

Si algo hemos echado en falta este verano a la hora de confeccionar la plantilla para esta temporada, y al margen del tormentoso affaire Messi ha sido la llamada revolución , una más que se promete, en el vestuario del Barcelona. Joan Laporta fue el último que lo advirtió al tomar las riendas del club, pero no se ha realizado. Es verdad que han ido saliendo algunos jugadores como Trincao, Junior, Aleñá, pero ninguna vaca sagrada , ningún peso pesado y lo que es peor, ninguno de los jugadores que se señalan como prescindibles y cuyo coste salarial, cuya altísima ficha más está lastrando al club. Y me refiero , por este orden a Samuel Umtiti, a Miralem Pjanic y Philippe Coutinho. Lo de Umtiti clama al cielo. Un jugador que desobedeció las intenciones del club de que pasase por el quirófano ate el temor que ocurriera lo que realmente ha ocurrido, que su lesión se ha convertido en crónica y da la sensación de que es un ex futbolista, pero es que lo lleva siendo más de dos temporadas y además aún le quedan dos años de contrato. Dijo, y con razón Laporta que rescindir el contrato no ayudaría mucho pues se puede perder en los tribunales. Los jugadores tienen la sartén por el mango, y Umtiti lo sabe. Esperemos que al final se logre una salida más amistosa porque con la llegada de Èric García, el Barcelona tiene ya cinco centrales por delante de él, cinco e incluso Frankie de Jong. Lo de Pjanic es falta de adaptación, simplemente. Un fichaje solo a efectos contables para maquillar la nefasta gestión deportiva del club y que trajo a un jugador de. 30 años que nunca se adaptó al sistema de juego azulgrana. No hay mucho que reprocharle salvo su escaso rendimiento y que también su ficha ahora mismo es muy gravosa para la entidad. Y luego está el caso de Philipe Coutinho. Al brasileño se le presume una gran calidad, que ha demostrado con cuentagotas es verdad, pero siempre te queda la sensación de que puede explotar en algún partido. Además las lesiones le han jugado una mala pasada en los últimos tiempos y han terminado por complicar su participación en el equipo. Sin Messi puede aglutinar más juego , cierto. Si no hay ofertas por el que compensen el gigantesco desembolso que se hizo , sería interesante hablar con el , rebajarle su ficha a los tiempos que corren y darle una última oportunidad, pero última eh!!