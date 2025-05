OPA del BBVA a Sabadell: "Pot afectar molt a Catalunya i les persones que presten serveis"

L'OPA hostil del BBVA al Banc Sabadell continuarà fins al pròxim 27 de juny en mans del govern després que el ministre d'economia, Carlos Cuerpo, hagi elevat la qüestió al Consell de Ministres. De fet, la ministre de Treball, Yolanda Díaz, vol exigir com a condició que el BBVA mantingui els 4.000 llocs de feina que, segons el seu departament, estan en perill per la fusió. En aquest sentit, el catedràtic d'Economia Financera i Comptabilitat de la UPF, Oriol Amat, ha explicat a 'La Brúixola' que en cas que l'OPA tiri endavant "pot afectar molt a Catalunya i les persones que presten serveis". A més, recorda que les OPES que s'han produït durant els últims quinze anys a Espanya "han comportat acomiadaments i tancaments d'oficines". Amat assegura que "és difícil de preveure" com acabarà aquesta història, però "l'ideal seria que es plantegés de manera amistosa".