Onda Cero Catalunya des del Saló Internacional de la Logística (SIL)

Des d’un punt de vista econòmic, per a les empreses és fonamental gestionar bé els processos per tal d’estalviar despeses i ser més competitives i des de l’òptica dels llocs de treball, la logística està despuntant com un sector que genera més oportunitats professionals. És per això que Onda Cero Catalunya ha realitzat el programa La Ciutat amb Mònica Günther des del Saló Internacional de la Logística (SIL), on es va organitzar una tertúlia sobre la importància de la darrera milla i sobre com gestionar-la de manera sostenible. Hi van participar Joan Rodríguez, director de màrqueting de Torrot; José Marí Gómez, CEO i fundador de Scoobic i Víctor Tejedo, director d’operacions de Netkria.

En motiu de la celebració del SIL, Saló Internacional de la Logística, que va tenir lloc entre el 5 i el 7 de juny de 2018 a Fira de Barcelona, el programa La Ciutat amb Mònica Günther es va emetre en directe amb presència de Blanca Sorigué, directora general del Consorci de la Zona Franca (CZF).

En aquesta edició, s’hi ha destinat 22.000 metres quadrats d’exposició per facilitar la trobada d’un sector econòmic fonamental en la nostra economia.

Al programa també van participar-hi alguns dels operadors logístics líders en el seu sector com Wtransnet. El director comercial de l’empresa, Josep Maria Sallés, explica en què consisteix la seva borsa online de càrregues i camions.

En aquesta edició del SIL s’hi han presentat 150 novetats i un 10% més d’empreses, companyies com ara ROR operador logístico; una de les firmes més rellevants i amb més història del sector. Escolta l’entrevista amb Ricard del Alcázar, project & lean manager de la companyia.

