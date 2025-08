Ocean Ecostructures i els seus esculls recuperen part de la biodiversitat marina

L’ecosistema marítim ha perdut un 50% de la seva biodiversitat, i avui dia hi ha moltes espècies que estan en perill d’extinció. A més, un 20% dels esculls han sucumbit i les temperatures del mar Mediterrani augmenten any rere any. Aquestes dades pronostiquen un futur preocupant, però una startup catalana amb tecnologia única nascuda a Barcelona ha sorgit com una solució per salvar l’oceà i el mar. Es tracta de l’startup Ocean Ecostructures, la qual, capitanejada pel seu fundador, l’Ignasi Ferrer, instal·la punt a punt i port a port alguns dels seus life boosting units, que són una mena de microesculls que busca fomentar d’alguna forma la biodiversitat marina, i que ja s’està expandint per altres punts d’Espanya i fins i tot a nivell internacional amb diferents col·laboracions i en diferents projectes. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat d'Estiu l'Ignasi Ferrer, CEO i fundador d’aquesta startup, de l’Ocean Ecostructures, i ens ha explicat com funcionen exactament aquests microesculls que apliquen a diversos ports i zones del mar.

Darrera d'aquests esculls hi ha molta feina d'observació i anàlisi molt gran, i a més, per avaluar els resultats, que han estat fins avui dia molt positius, hi ha una feina de monitoratge en la que juga un paper molt important la intel·ligència artificial.

D'aquesta forma, els microesculls d'Ocean Ecostrusctures són una sol·lució als problemes que hi ha al fons marí.