LA CIUTAT, AMB MIRIAM FRANCH

oaquin Reyes: “Sembla que si expliques alguna cosa amb humor és menys trascendent i no té perquè ser així”

Muchachada Nui, La hora chanante o Museo Coconut són alguns dels projectes en que ha participat Joaquin Reyes. Un còmic conegut pel seu particular humor que va des de l’humor més escatològic fins a la ironia fina, com també passa per les imitacions. Parlem amb ell ara que torna a Barcelona amb el seu espectacle 'Festejen la broma!” al teatre Borras del 11 al 14 de novembre.