Taxa turística

La nova taxa turística torna a ajornar-se

El Govern i els socis parlamentaris ho donen per fet, perquè encara no han arribat a un acord sobre com aplicar l’increment de les tarifes. El Departament d’Economia evita concretar una data, però pel cap baix creu que no serà una realitat fins el proper mes d’abril

Redacción

Barcelona |

Turistes arribant a un hotel de Salou, en una imatge d'arxiu
Turistes arribant a un hotel de Salou, en una imatge d'arxiu | ACN

La taxa turística té dos períodes de liquidació: octubre i abril. Com que les negociacions estan encallades, totes les parts assumeixen que la temporada tardor-hivern es farà amb l’impost actual i no serà, com a mínim, de cara a la temporada primavera-estiu quan els turistes que pernoctin a Catalunya hauran de pagar més.

La raó d’aquest endarreriment són les discrepàncies entre Esquerra i Comuns sobre la forma d’aplicar el nou gravamen. Mentre que la formació morada demana que sigui la mateixa quantitat sempre i a tot arreu, els republicans reclamen que no sigui una taxa homogènia. És a dir, diferenciar entre temporada alta i baixa, i que no sigui la mateixa que s’aplica a Barcelona.

La nova taxa turística, de fet, porta cua des de principis d’any, quan el Govern, Esquerra i el sector van pactar incrementar-la, però alhora ajornar la seva entrada en vigor. La sorpresa va venir quan els Comuns van desmarcar-se d’aquest acord en el Parlament. La formació morada no volia cap tipus de moratòria. Això va obligar al Departament d’Economia a rectificar i tornar a seure als socis parlamentaris per esmenar la plana. Mesos després, però, republicans i morats continuen sense posar-s’hi d’acord sobre el com.

