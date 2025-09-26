La nova taxa turística torna a ajornar-se

La taxa turística té dos períodes de liquidació: octubre i abril. Com que les negociacions estan encallades, totes les parts assumeixen que la temporada tardor-hivern es farà amb l’impost actual i no serà, com a mínim, de cara a la temporada primavera-estiu quan els turistes que pernoctin a Catalunya hauran de pagar més.
La raó d’aquest endarreriment són les discrepàncies entre Esquerra i Comuns sobre la forma d’aplicar el nou gravamen. Mentre que la formació morada demana que sigui la mateixa quantitat sempre i a tot arreu, els republicans reclamen que no sigui una taxa homogènia. És a dir, diferenciar entre temporada alta i baixa, i que no sigui la mateixa que s’aplica a Barcelona.
La nova taxa turística, de fet, porta cua des de principis d’any, quan el Govern, Esquerra i el sector van pactar incrementar-la, però alhora ajornar la seva entrada en vigor. La sorpresa va venir quan els Comuns van desmarcar-se d’aquest acord en el Parlament. La formació morada no volia cap tipus de moratòria. Això va obligar al Departament d’Economia a rectificar i tornar a seure als socis parlamentaris per esmenar la plana. Mesos després, però, republicans i morats continuen sense posar-s’hi d’acord sobre el com.