Nova sentència que atribueix els problemes de salut d’un extreballador del Metro de Barcelona a l’amiant

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó a Rafael Rubio i obliga a la Seguretat Social a reconèixer-li la seva condició incapacitant. La sentència, però, no és ferma i TMB té intenció de presentar recurs de cassació davant el Suprem.

Des del col·lectiu Ronda, tanmateix, veuen poques probabilitats perquè prosperi. L’advocat Àlex Tisminetzki destaca que la sentència del TSJC és important perquè demostra que “tota la plantilla del Metro ha estat exposada a l’amiant” i no només el professionals dels tallers mecànics, tal i com defensa TMB.

“Haurien de demanar perdó”

Rafael Rubio, jubilat des del 2020, va treballar com a mecànic torner duran 40 anys als tallers de la parada de Vilapicina. Des de fa més d’una dècada té diagnosticat una asbestosi amb plaques pleurals i un emfisema pulmonar provocat per l’amiant, segons l’informe mèdic.

“Tot era amiant: les sabates de fre, els aïllants, les mantes de soldar”, ha assegurat l’extreballador dels Metro de Barcelona. Rafael Rubio demana per ètica que els dirigents polítics de l’època li demanin perdó per haver-lo acusat de “mentider”. “Si tinguessin una mica d’ètica haurien de demanar perdó”, ha reclamat.

“TMB mai reconeix les afectacions per aimant”

L’empresa pública admet que 28 treballadors pateixen o poden patir els efectes de l’amiant, però el sindicat CGT denúncia que “TMB posa traves” per reconèixer-ho. “Mai reconeixen que les possibles afectacions siguin per l’amiant i intenten atribuir les malalties a altres causes, com el tabac”, ha explicat el sindicalista Ángel Múñoz.

Aquest és el tercer cas que vincula l’amiant amb una malaltia respiratòria crònica o càncers greus. El col·lectiu Ronda anuncia que hi haurà més casos com el de Rafael. Només aquest any -diuen- n'hi ha 6 de treballadors del Metro pendents de judici.