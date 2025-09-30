Nova polèmica per les contencions mecàniques a les presons

Les contencions mecàniques a les presons tornen a estar al punt de mira. La publicació d’un vídeo en què unes funcionàries redueixen una interna i la lliguen en un llit a Brians 1 ha causat polèmica. D’una banda, les entitats en defensa dels drets humans a les presons han demanat, un cop més, que s’aboleixi aquesta pràctica. De l’altra, el Departament de Justícia i els sindicats de treballadors penitenciaris han defensat l’actuació.
A finals de juliol, el Consell d’Europa ja va tocar el crostó a la Generalitat per aquesta qüestió i va instar el Govern a posar fi a les contencions. Ara, un vídeo d’una contenció que va tenir lloc el desembre passat, i que ha publicat ‘La Directa’, ha reobert el debat. Tant el conseller de Justícia, Ramon Espadaler, com els sindicats UGT i CSIF asseguren que l’actuació que es veu a les imatges és correcta i adequada a la normativa. De fet, recorden que, sempre que hi ha una contenció, hi ha una investigació interna. En aquest cas, també n’hi va haver una de judicial, i totes dues van quedar arxivades. N’ha parlat a Onda Cero Montse Balaguer, portaveu d’UGT Presons.
El mateix ha argumentat el conseller, que, a més, ha afegit que la Sindicatura de Greuges també ho ha revisat i no hi ha vist cap mala praxi. Això sí, Espadaler admet que les imatges poden impactar i es mostra disposat a reduir les contencions.
Les entitats alcen la veu al Parlament
Per la seva banda, entitats com Justícia i Pau o Alerta Solidària, així com l’Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la UB, critiquen el conseller per defensar l’actuació, i sostenen que no s’hauria d’haver produït. Ho han expressat aquest matí des del Parlament, amb el suport d’Esquerra, Comuns i la CUP.
Sobre això, la portaveu d’UGT recorda que els motius que van portar el personal de Brians 1 a fer la contenció són confidencials, de manera que no els poden explicar. Per això, lamenta que s’estigui fent un “judici mediàtic”, diu, i demana que es depurin responsabilitats per la filtració del vídeo.