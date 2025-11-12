La nova llei del taxi augmentarà fins els 45 minuts el temps d'espera

El sector de les VTC, que agrupa plataformes com Uber i Cabify, denuncia que la nova llei del Taxi podria deixar els usuaris com a principals afectats. Segons les empreses, la normativa eliminaria en la pràctica els seus serveis a Barcelona, fet que provocaria temps d’espera de fins a 45 minuts i una reducció de l’oferta del 30%.
El portaveu del sindicat Élite Taxi, Tito Álvarez, ha reconegut públicament que l’objectiu de la llei és acabar amb les VTC a la capital catalana per protegir el sector del taxi. La proposta compta amb el suport del PSC, Junts, ERC, Comuns i CUP.
Des del sector VTC alerten que, si desapareixen plataformes com Uber o Cabify, augmentaran els preus i els temps d’espera. La directora d’Uber a Espanya, Lola Vilas, assegura que la norma podria respondre a interessos econòmics, però no resoldria els problemes de mobilitat, situant els usuaris com a grans perdedors.
En un acte a Foment del Treball, el catedràtic de dret administratiu de la UB, José Esteve, ha posat en dubte la validesa legal de la llei, advertint que podria convertir el sector en un monopoli del taxi.
La patronal Unauto no descarta portar el cas als tribunals si no s’obre un diàleg per trobar solucions compartides.