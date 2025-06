Nova galleda d'aigua freda per al sistema educatiu català: els alumnes punxen sobretot a ciències

Nova galleda d’aigua freda per al sistema educatiu català. Les proves de final d’etapa d’aquest curs han tornat a constatar la davallada del nivell acadèmic dels alumnes de 6è de primària i 4t d’ESO. La caiguda és especialment preocupant a ciències, tecnologia i enginyeria.

Tal com ja va avançar la consellera d’Educació, Esther Niubó, els resultats han estat molt negatius. En les proves que anteriorment es coneixien com a competències bàsiques, els alumnes de 4t d’ESO no han assolit el nivell mínim, que se situa en els 70 punts, en tres matèries: anglès, matemàtiques, i ciència, tecnologia i enginyeria. En aquesta última és on han obtingut els pitjors resultats, amb 68 punts de mitjana. També a 6è de primària aquesta ha estat la competència amb pitjors resultats, amb 66.

Mercè Andreu, directora general d’Innovació, Digitalització i Currículum, creu que cal anar a l’arrel del problema: "Ens interessa molt el perquè d'aquests resultats, també analitzar els centres que n'hagin tret de bons i, a partir d'aquí, prendre decisions per revertir aquesta tendència que dura des del 2015". Segons Andreu, les proves han demostrat que hi ha una manca d'assimilació de conceptes bàsics. Per exemple, a ciències, molts alumnes no van poder resoldre un problema perquè no entenien el significat de la paraula ‘condensació’.

Per fer-nos una idea del baix nivell de l’alumnat català, és revelador el percentatge d’estudiants amb un nivell considerat baix. Idealment, aquest percentatge hauria d’estar per sota del 15%. Doncs bé, a primària, se supera aquesta xifra als exàmens de català, matemàtiques i ciències, on sobrepassa el 22%. I a secundària, se supera a anglès i ciència, amb prop d’un 20% d’alumnes amb nivell baix.

El biaix de gènere persisteix

Una altra de les preocupacions que s’han refermat en aquestes proves de final d’etapa és la desigualtat entre nens i nenes. El biaix de gènere s’aprecia sobretot a l’últim curs de secundària. El rendiment de les noies és més baix en ciències i, sobretot, en matemàtiques. En canvi, el dels nens és més baix en les llengües.

La situació és una mica millor a l’últim curs de primària, on aquest desequilibri sembla haver desaparegut a ciències, tot i que encara existeix a matemàtiques i a llengües. Davant d’aquesta realitat, el Departament vol fomentar les vocacions científiques de les nenes i adolescents, amb la col·laboració de dones que es dediquen tant a la ciència, com la tecnologia i l’enginyeria.