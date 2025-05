La nova direcció general de protecció al menor se centrarà en la prevenció i perdrà competències

La greu crisi que travessa la DGAIA ha portat el Govern a refundar-la en fons i forma. La Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència desapareixerà el 3 de juny, quan començarà a caminar la DGPPIA, la Direcció General de Prevenció i Protecció a la Infància i a l’Adolescència. Els canvis, però, van més enllà del nom. El nou organisme dedicarà més esforços a evitar casos com el de la nena tutelada que va ser víctima d’una xarxa de pederastes. Per contra, deixarà de gestionar prestacions i contractacions. El pla de transformació suposarà, també, la incorporació de 300 nous professionals fins al 2027.

La majoria d’aquests professionals, 243, formaran part dels equips de prevenció, l’àmbit en què hi ha hagut més mancances, segons la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. "En els darrers anys, la DGAIA ha fet una tasca molt sòlida en l'àmbit de la protecció, però els recursos i l'atenció s'han abocat excessivament aquí, sense tenir les eines per fer una bona tasca en la prevenció del maltractament i el desemparament", ha dit.

Per això ara vol fer virar el servei cap a la prevenció, centrant-se també en els nous reptes que hi ha a la societat, com ara els perills que suposen les xarxes socials per als menors. Per exemple, faran servir la intel·ligència artificial i reforçaran la coordinació amb els Mossos d’Esquadra.

Canvis en les competències

Per poder destinar la major part dels recursos a aquestes qüestions, la nova DGPPIA perdrà algunes competències. Així, les prestacions econòmiques a joves extutelats o a entitats passaran a mans de la Direcció General de Prestacions Socials, mentre que les contractacions quedaran a càrrec de la Direcció General de Provisió de Serveis. En ambdós casos són altres òrgans del mateix departament.

Aquests canvis en les prestacions, recordem, arriben després que Antifrau i la Sindicatura de Comptes hagin obert investigacions a la DGAIA per possibles irregularitats en aquesta matèria. De fet, la consellera ha admès que tant aquesta qüestió com, sobretot, el cas de la menor víctima d’una xarxa de pederàstia mentre vivia en un centre de la DGAIA han accelerat i precipitat tota aquesta transformació.

Prioritzar que els infants visquin en família

En aquesta línia, Martínez Bravo ha dit que cal un canvi de paradigma. "El model ha estat excessivament centrat en l'atenció residencial, amb certa aversió al risc i certa percepció que els menors, un cop en un centre residencial, estaven en condicions òptimes", ha assegurat. D'altra banda, ha afegit que aquests centres "han tingut dificultats en les condicions laborals dels treballadors".

Per això, d’una banda, es milloraran les condicions dels treballadors de la DGPPIA, i de l’altra, es prioritzarà que els infants visquin el màxim temps possible en família. Això vol dir ajudar els seus pares i mares a poder-se fer-ne càrrec, però també reforçar la recerca de famílies d’acollida. La derivació a un centre de menors tutelats, doncs, ha de ser sempre "l’última opció".

Tot plegat, s’ha d’entendre en un context complicat: segons la consellera, en l’última dècada ha augmentat un 70% el nombre de joves tutelats i extutelats a Catalunya, passant de 8.600 a 14.700. I fins ara, ha dit Martínez Bravo, els serveis per atendre'ls no s’havien redimensionat d’acord amb aquest augment.