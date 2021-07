Nova campanya de promoció de l'FP impulsada per la Fundació Atresmedia

Emmarcada dins de el projecte "Descubre la FP" de la Fundació Atresmedia, el presentador i actor Juanra Bonet protagonitza aquesta iniciativa amb quatre missatges que presenten la Formació Professional com una opció plural que contribueix a l'ocupabilitat juvenil, traslladant les seves característiques de forma propera, tant a joves com a famílies i a la societat en general. L'acció de difusió conjunta entre iFP i Fundació Atresmedia s'estén de juny a setembre en les seves xarxes socials i webs. Per la seva banda, la Fundació Atresmedia emet al mes de juny els missatges "Elige lo que te gusta" i "Crea tus oportunidades" a través dels canals de televisió i ràdio del Grup Atresmedia. Les dues organitzacions mostren amb aquesta campanya de sensibilització seu compromís per promoure la millora de l'ocupabilitat juvenil a través de la Formació Professional.

Hazlo realidad con la FP

La Formació Professional, una aposta de futur i motor de l'ocupabilitat juvenil

Segons dades oficials, les previsions per a Espanya l'any 2025 identifiquen que el 49% dels llocs de treball requeriran d'una qualificació intermèdia, una xifra superior a l'actualitat, situada en un 25%. A més, a Espanya la ràtio de joves matriculats en ensenyaments de Formació Professional és del 12%, un nivell baix en comparació amb altres països de l'OCDE que arriben al 25%, com Alemanya, França, Itàlia o el Regne Unit. A més, tot això contribueix a reforçar l'accés a aquest tipus d'estudis i s'alinea amb les prioritats de el Pla de Modernització de la Formació Professional, posat en marxa pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.