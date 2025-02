"La nostra reivindicació és la dignificació de l'ofici"

L’Associació Catalana de Dramatúrgia (ACD), l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) i quatre organitzacions d’autors més han presentat aquest dimarts un manual per posar fre a la vulneració dels drets d’autor i a l’incompliment en les remuneracions justes dels dramaturgs. El treball proposa vies d’actuació per acompanyar als professionals quan reben un encàrrec perquè la tasca es pugui desenvolupar amb els menors “malentesos”. S’hi tracten aspectes com la remuneració, els drets d’autor o els terminis d’entrega, entre altres qüestions. L’ACD ha alertat que, segons una enquesta interna, l’any 2024 un de cada 4 dramaturgs no van cobrar per la feina feta.

A 'La Brúixola parlem amb Sebastià Portell, president de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana i Helena Tornero, representant de l'Associació Catalana de Dramatúrgia.

Dignificar el sector

Des de les associacións han reclamat que els professionals tinguin un contracte quan realitzen un projecte perquè aquests “estableixen les bases de forma clara de quina serà la feina que es farà i en quines condicions”. Han recordat que, en cas que es produeixi alguna discrepància, es pot analitzar què es va signar i exigir-ne el compliment. “En qualsevol entorn laboral és lògic que hi hagi un contracte. En el nostre ofici també volem que sigui sempre així”, ha dit Tornero.