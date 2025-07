Protagonitzada per Miren Ibarguren, ‘Los sin nombre’ ens explica la història de la Claudia, una dona que perd la seva filla en estranyes circumstàncies. Anys més tard, quan ja ha refet la seva vida, rep una trucada d’una noia que diu: "Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!".

Escenaris de pel·lícula

‘Los sin nombre’ està rodada principalment a Barcelona ciutat, però també a altres ciutats com Terrassa.

L’Eugeni ens ha repassat alguna d’aquestes localitzacions, com l’Hospital Clínic. La Claudia i la seva nova parella són metges i treballen en aquest hospital, per això, apareix en molts dels capítols. Les escenes d’interior s’han rodat en una nau, però d’altres com les dels típics ponts del Clínic són els del recinte original. També l’exterior mostra els voltants del Clínic.

La Salle Bonanova també apareix al primer capítol. De fet, es veu l’interior de la seva església durant la comunió del fill d’un dels personatges principals, l’inspector Salazar.

Anem ara fins al carrer Compte Salvatierra nº10. Allà hi trobem la casa on viuen la Claudia i la seva nova parella. D’aquí marxem fins a Ciutat Meridiana, concretament a l’Avinguda Rasos de Peguera nº13, on s’ubica la casa d’un mèdium al que visiten la Claudia i la seva mare.

Seguim a Barcelona per anar a Ca l’Alier, una antiga fàbrica de teixit on es va rodar la presentació del llibre de Laura, una periodista a la que l’Àngela, que te un do especial, va salvar la vida i que segueix a la Claudia en la seva obsessió per trobar-la.

Marxem ara fins a Terrassa, concretament a Mas Viver de Torrebonica, on de forma molt encertada, es van rodar les escenes de l’orfenat que dirigia Santini, segurament un dels personatges més inquietants de la sèrie.

Acabem aquest recorregut al Parc Natural del Garraf, concretament a l’antiga cimentera Vallcarca, on passa una de les escenes finals i més impactant de la ‘Los sin nombre’.