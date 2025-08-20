El nombre de vehicles menys contaminants encara suposen menys del 10% del parc mòbil català

El parc mòbil català ha duplicat el nombre de vehicles menys contaminants en tres anys però encara són menys del 10%. Així ho indiquen dades de la Direcció General de Trànsit. Tot i que representen un percentatge baix, el nombre d’aquests tipus de vehicles suposen el doble dels que hi havia al 2021. I és que els darrers anys s’ha accelerat la venda de vehicles amb motors que funcionen sense combustibles fòssils, total o parcialment. De fet, el 47,5% de les prop de 150.000 matriculacions de l’any passat a Catalunya, segons la DGT, tenen distintiu ‘Eco’ o ‘Zero’ emissions. Concretament, un terç de tots els vehicles que es van incorporar al parc mòbil són híbrids endollables i no endollables i un 11%, elèctrics. Per parlar de tot plegat ha vingut a La Ciutat d'Estiu en Jaume Roura. Ell és president de Fecavem, la patronal catalana de distribució d’automoció, i del Gremi del Motor, i ens ha explicat primer de tot quina és la situació exacte respecte a aquest tema i ens ha fet una valoració general.
A més, ens ha explicat que la incorporació d'aquests tipus de vehicles no acaba de arrencar a Europa en general perquè aquesta s'ha volgut fer d'una forma precipitada i amb unes polítiques que pot ser no han estat les més encertades. Per exemple, assegura que la Zona de Baixes Emissions de Barcelona ha estat mal plantejada.
Per acabar, diu que espera que aquesta xifra no es dupliqui els propers anys, i que el 2030 no tindrem el doble d'aquests tipus de vehicles al parc mòbil.