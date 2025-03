La noia a qui se li va paralitzar l'eutanàsia reitera que vol morir i denuncia "coaccions" del seu entorn

La Ciutat de la Justícia ha acollit aquest matí la primera vista judicial a Espanya per aturar una eutanàsia. És el cas d’una noia de 23 anys a qui se li va concedir aquest dret, però finalment no se li va aplicar perquè el seu pare ho va impedir ‘in extremis’. La jove ha reiterat la seva voluntat de posar fi a la seva vida i el tribunal mèdic que va avalar el procediment s’ha ratificat en la seva decisió. Mentrestant, la defensa del pare, a càrrec de l’entitat Abogados Cristianos, ha tornat a al·legar que la noia pateix problemes mentals. La jutgessa ha donat cinc dies hàbils a totes les parts per presentar les seves conclusions.

La sessió, celebrada al jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona, s’ha fet a porta tancada per protegir la jove. La noia, que es va quedar paraplègica el 2022 arran d’un intent de suïcidi, té actualment 24 anys, viu en un centre sociosanitari i ha arribat al tribunal acompanyada dels seus pares. Segons fonts judicials, en la declaració ha dit que el seu entorn l’ha coaccionat, posant creus i estampetes a la seva habitació. Els metges i altres experts que van aprovar l’eutanàsia han insistit a dir que té capacitat de decidir i que mai ha dubtat. Recordem que la jove ja ho va deixar clar davant d’un notari i de la Comissió de Garantia i Avaluació de la Generalitat, formada per dinou membres, que hi van donar el vistiplau de forma unànime.

A l’altra cara de la moneda hi ha l’associació ultracatòlica Abogados Cristianos, que representa el pare. L’advocat José María Fernández remarca que la noia no és apta per acollir-se al dret a morir dignament. "Creiem que la pacient té un trastorn obsessivocompulsiu que concorre amb ideacions suïcides, així com un trastorn límit de la personalitat. Entenem que això vicia la seva decisió. A més, entenem que la patologia de base, que és una paraplegia produïda per un intent de lesions en llançar-se d'un cinquè pis, no provoca un dany i un patiment insofribles i, per tant, no s'inclou a les causes que la llei exigeix", ha assegurat, a les portes del jutjat. Fernández ha deixat clar que recorreran allà on calgui, fins i tot al Tribunal Europeu de Drets Humans, si és necessari.

Pendents de la Fiscalia

De moment, la clau serà saber quin és finalment el posicionament de la Fiscalia. El Ministeri Fiscal va donar suport a la suspensió de l’eutanàsia i va demanar l’expedient sanitari de la jove i la seva declaració per avaluar el cas. Les conclusions es presentaran per escrit en un màxim de cinc dies hàbils. Aquesta decisió pot establir un precedent sobre la legitimitat de les famílies per aturar l’eutanàsia de persones adultes.

En declaracions a Onda Cero, la presidenta de l’Associació pel Dret a Morir Dignament, Cristina Vallès, ha alertat que això és perillós. "Ningú pot demanar l'eutanàsia per a un altre i només la persona té dret a aturar-la, si així ho desitja. Les terceres persones aquí no haurien de tenir cap poder, per més que siguin el pare, la mare, un familiar, un amic... És un dret personalíssim", ha argumentat. D'altra banda, també ha recordat que la llei de l’eutanàsia, aprovada al Congrés, és "molt garantista" i que inclou la valoració de "molts experts".

Hi està d'acord l'advocat Francesc José María Sánchez, soci director de FJM Advocats i vicepresident de la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya. Ho ha explicat en una entrevista a La Brúixola d'Onda Cero, en què ha recordat una altra clau del cas: "Quan era menor, la noia va passar una part de la seva vida tutelada per la Generalitat. Per tant, el vincle paternofilial ha estat històricament molt dèbil".