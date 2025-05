Neix "Som Habitatge", la casa dels petits propietaris

Neix "Som Habitatge", un nou agent social i econòmic barceloní que es vol convertir en el defensor dels drets dels propietaris d'habitatges. Avui en dia, asseguren, estan desemparats per la llei i "criminalitzats" per la classe política. "Ser propietari, lamentablement, s'ha convertit en un estigma. Ens han deshumanitzat, ens han criminalitzat, ens acusen de fons voltor, d'especuladors i de gent sense ànima", ha dit la seva presidenta, Núria Garrido. Des de l'entitat aposten per "restituir la seguretat jurídica, denunciar els excessos normatius" i "fomentar una fiscalitat més justa".

Des de l'Ateneu Barcelonès i davant més d'un centenar de persones, "Som Habitatge" ha celebrat el seu primer acte obert al públic. Es defineixen com un col·lectiu defensor dels petits propietaris i referent de la lluita jurídica en contra de l'intervencionisme de l'Estat. Concretament, asseguren que a Catalunya els propietaris estan sotmesos a una hiperactivitat legislativa, a un seguit de mesures aprovades de forma unilateral des del Parlament o el Congrés i sense tenir en compte la seva opinó. I fan referència explícita a la llei dl'habitatge, que els obliga a complir amb una funció social que hauria de còrrer a càrrec, diuen, de les administracions. En aquest context, denuncien que "es trepitji el dret de la propietat i que se'ls criminalitzi per no oferir habitatge als més vulnerables d'aquesta societat".

Entre els presents hi havia la secretaria d’habitatge de la generalitat, Lidia Guillen, i el comissionat d’habitatge de Barcelona, Joan Ramon Riera. Tots dos han celebrat el naixement d’aquesta entitat, amb uns 200 associats, i s’han emplaçat a treballar per acabar amb la crisi residencial que travessa Barcelona.