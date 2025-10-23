“Narrar el abismo” de Patricia Simon reflexiona sobre el paper dels periodistes en situaciones de crisis humanitàries.

Patricia Simón va començar a escriure aquest llibre a l'octubre de 2023, quan els atacs d'Hamàs i la devastadora resposta israeliana van obrir a Gaza un dels abismes morals més profunds del nostre temps. A partir d'aquí, el relat s'eixampla per a abordar altres escenaris on la violència extrema ha coincidit amb el silenci mediàtic: la guerra de Sudan, els milions de la qual de desplaçats han quedat fora del focus internacional; Guatemala, on les dones indígenes supervivents de les massacres i violacions sis-temàtiques durant la dictadura de Ríos Montt van trencar el silenci dècades després; l'èxode sirià, el conflicte a Ucraïna o la guerra al Sahel, amb especial atenció a Mali…