DEBAT POLARITZAT

Hi ha una música millor que una altra?

Potser la pregunta no és quina música és millor, sinó: què diu de nosaltres allò que escoltem?

Ricard Jiménez

Barcelona |

Al Debat Polaritzat d’aquesta setmana hem posat sobre la taula una pregunta que divideix generacions, gustos i sensibilitats: hi ha una música millor que una altra? Per parlar-ne, hem comptat amb dues veus autoritzades: Joan Luna, crític musical i cap de redacció de Mondo Sonoro, i Rogeli Herrero, fundador, cantant i guitarra de Los Manolos.

Hem parlat de reggaeton, de música clàssica, de pop, de rock, de flamenc... I hem qüestionat si el valor d’una cançó es pot mesurar per la seva complexitat, pel seu missatge o simplement per l’impacte que té en qui l’escolta. Al final, sense donar cap resposta definitiva, tots dos han coincidit en una idea poderosa: la música no és ni millor ni pitjor, simplement és de qui la sent.

