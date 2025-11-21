CULTURA

Música i cinema a 'La Brúixola'

La nostra companya d'Europa FM Marta Lozano repassa els 10 moments musicals més importants de 2024 i el cinèfil Juan Torres ens proposa quatre pel·lícules.

Redacción

Barcelona |

El cinema a “La Brúixola” el porta el Juan Torres, que aquesta setmana ens ha fet un regal. La secció cinèfila d’aquesta setmana està composada de tres pel·lícules que, com Onda Cero, fan 35 anys. Repassarem la història i les claus de ‘Muerte Entre Flores’ dels Germans Cohen, ‘Goodfellas’ de Martin Scorsese, i ‘Despertares’ de Penny Marshall.

La música la posa com cada divendres la Marta Lozano. Ens repassa l’agenda musical de la setmana que inclou noms com el d'Anuel AA, Marilyn Manson i Mumfred and Sons . L’actualitat del sector també la repassarem i passa pels noms d’Oques Grasses, Rosalía i Morat.

