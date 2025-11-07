Música i cinema a 'La Brúixola'

A la segona hora del programa més cultural de la setmana, ens visita el cinèfil Juan Torres, que avui arriba amb una sola pel·lícula sota el braç: 'Catch Me If You Can', el film de Steven Spielberg del 2002. Darrere del seu argument, però, s’hi amaga una història real que s’allunya força del que mostra la pantalla. Torres ens repassarà la vida de l’autor del llibre que va inspirar Spielberg, un personatge que ens va tenir enganyats durant molts anys.
La música del programa és a càrrec de Marta Lozano, que aquesta vegada ens porta una protagonista en majúscules: Rosalía. L’artista acaba de publicar el seu nou disc, 'LUX', on presenta una proposta molt diferent del que havia fet fins ara. La música clàssica hi té un pes destacat i la utilitza per construir una obra singular que ja ha despertat tant admiració com controvèrsia. En parlarem i ho debatrem.