Música i cinema a 'La Brúixola'

El cineasta de La Brúixola, Juan Torres, ens porta tres títols de documentals amb propostes per a tots els gustos. Començarà amb la fascinant història de José María Cruz Novillo, protagonista d’ 'El hombre que diseñó España', el dissenyador responsable de renovar imatges tan icòniques com les de Correus, el PSOE o RENFE, i que va contribuir a redefinir la identitat visual de l’Espanya de la Transició. També analitzarem els documentals 'Wild Wild Country' i 'Encuentros en el fin del mundo'.
La nota musical del programa la posa, com sempre, Marta Lozano, que repassarà l’agenda cultural de la setmana amb noms com Marc Seguí, la Film Symphony Orchestra i Los Secretos. Pel que fa a la crònica rosa de la secció, destacarem les notícies protagonitzades per Rosalía, Lady Gaga i Taylor Swift.