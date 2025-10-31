CULTURA

Música i cinema a 'La Brúixola'

El bo i millor del cinema i la música amb el Juan Torres i la Marta Lozano

Redacción

Barcelona |

El cineasta de La Brúixola, Juan Torres, ens porta tres títols de documentals amb propostes per a tots els gustos. Començarà amb la fascinant història de José María Cruz Novillo, protagonista d’ 'El hombre que diseñó España', el dissenyador responsable de renovar imatges tan icòniques com les de Correus, el PSOE o RENFE, i que va contribuir a redefinir la identitat visual de l’Espanya de la Transició. També analitzarem els documentals 'Wild Wild Country' i 'Encuentros en el fin del mundo'.

La nota musical del programa la posa, com sempre, Marta Lozano, que repassarà l’agenda cultural de la setmana amb noms com Marc Seguí, la Film Symphony Orchestra i Los Secretos. Pel que fa a la crònica rosa de la secció, destacarem les notícies protagonitzades per Rosalía, Lady Gaga i Taylor Swift.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer